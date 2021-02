Monteriggioni e Castelnuovo: cassonetti accessibili solo con 6Card nelle zone di confine fra i due Comuni

Da martedì 2 febbraio postazioni con accesso controllato per i cittadini di Quercegrossa, La Ripa e Strada Chiantigiana

Da martedì 2 febbraio i cassonetti in Strada Chiantigiana, La Ripa e Quercegrossa, zone di confine tra i Comuni di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni, saranno accessibili solo utilizzando la 6Card. Gli utenti che hanno ricevuto la tessera per posta potranno conferire i rifiuti sia nei cassonetti sul lato del proprio Comune di residenza che in quelli del Comune limitrofo. L’iniziativa fa parte della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti in corso sul territorio comunale di Monteriggioni con la sostituzione dei cassonetti per consentire l’accesso controllato attraverso la 6Card.La collocazione dei cassonetti esclusivamente ad accesso controllato sul territorio comunale di Monteriggioni proseguirà nelle prossime settimane con l’intervento in località Santa Colomba da parte del gestore della raccolta dei rifiuti, Sei Toscana, che ha sostituito tutte le postazioni a partire dallo scorso novembre.Informazioni. Le 6Card stanno arrivando per posta a tutte le utenze che si trovano lungo la direttrice della SR222. Chi non l'ha ancora ricevuta, può rivolgersi al numero verde di Sei Toscana 800 127484. Per informazioni sul corretto utilizzo dei nuovi contenitori, inoltre, è disponibile anche un video-tutorial realizzato da Sei Toscana.