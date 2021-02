Castelnuovo B.ga: lunedì 8 febbraio si riunisce il Consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 16 nell’auditorium di Villa Chigi Saracini

Lunedì 8 febbraio torna a riunirsi il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 16 nell’auditorium di Villa Chigi Saracini, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 e vedrà, fra i punti all’ordine del giorno, la variazione nella composizione di alcuni gruppi consiliari e la rielezione dei membri della Commissione comunale per il paesaggio.Nel corso della seduta, inoltre, i consiglieri discuteranno un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo Berardenga” e due mozioni sottoscritte dai gruppi consiliari “Potere al popolo” e dal consigliere Nicola Ruffoli sull'individuazione di un’area in provincia di Siena per il deposito di rifiuti radioattivi. Gli atti saranno caratterizzati dall’obiettivo di tutelare il territorio locale, da sempre risorsa primaria e fondamentale. La seduta prevede, inoltre, la discussione di un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo Berardenga” sulla condanna di ogni forma di comunicazione discriminatoria e lesiva della dignità delle donne e del loro corpo e di una mozione presentata dal gruppo consiliare “Potere al popolo” per la partecipazione popolare al consiglio comunale.