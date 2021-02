Castelnuovo e San Gusmè su Rai 2 nella trasmissione ''Stop and go''

Appuntamento in tv sabato 13 febbraio alle ore 16.30 con il programma condotto da Marco Marzocchi

Castelnuovo Berardenga e San Gusmè protagonisti in tv, sugli schermi di Rai2. Sabato 13 febbraio, alle ore 16.30, il territorio castelnovino sarà una delle tappe della trasmissione “Stop and go”, condotta dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi insieme a Laura Forgia e dedicata al mondo della mobilità e della smart mobility in Italia.La puntata sarà dedicata al Chianti senese e, in particolare, a San Gusmè per raccontare la storia di Luca Cava, far vedere la chiesa della Compagnia della Santissima Annunziata e gli scorci del centro storico del borgo.