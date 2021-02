Castelnuovo: in arrivo nuove telecamere e accessi wi-fi su tutto il territorio

Investimento sulla videosorveglianza per circa 32mila euro, con il contributo della Regione Toscana

Il Comune di Castelnuovo Berardenga rafforza il sistema di videosorveglianza e potenzia l’accesso gratuito a Internet attraverso hotspot w-ifi. In questi giorni sono in corso l’installazione e l’attivazione di nuove telecamere per la seconda fase di interventi che completeranno il monitoraggio e il controllo su tutto il territorio. L’investimento complessivo ammonta a circa 32 mila euro, di cui 20 mila euro in arrivo dalla Regione Toscana attraverso un bando sulla sicurezza urbana e 12 mila euro di risorse proprie del Comune. Contestualmente alle telecamere, saranno attivati punti di accesso gratuito a Internet tramite hotspot w-ifi già finanziati con il bando europeo wi-fi4EU e prossimamente sono previste nuove installazioni nell’ambito del progetto Piazza wi-fi promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel Italia.Telecamere su tutto il territorio. Dopo la prima fase del progetto di videosorveglianza con il posizionamento di telecamere a Castelnuovo Berardenga, Pianella, Pievasciata, Vagliagli e Quercegrossa, i nuovi apparecchi sono già stati installati a Casetta e sono in corso di installazione e attivazione a San Gusmè; in località Colonna del Grillo, presso l’incrocio vicino all’uscita del raccordo Siena-Bettolle; in Piazza Marconi; presso il presidio scolastico in via delle Crete Senesi; a Villa a Sesta e a Monteaperti. Nelle prossime settimane il sistema di videosorveglianza su tutto il territorio sarà completato con l’intervento a Ponte a Bozzone. Grazie al protocollo di intesa firmato dai Comuni della provincia di Siena con la Prefettura, le telecamere sono già a disposizione delle forze dell'ordine per una visione istantanea delle immagini.Gli hotspot wi-fi finanziati con il bando europeo w-ifi4EU saranno a Castelnuovo Berardenga, in Piazza Marconi; a Quercegrossa, presso gli impianti sportivi; a San Gusmè, nella zona del parcheggio; a Ponte a Bozzone; a Vagliagli; a Pancole, presso il Centro civico; a Pianella, presso la piscina comunale, l’area camper e gli impianti sportivi e a Villa a Sesta, presso il parco pubblico. Successivamente, il progetto Piazza w-ifi consentirà di attivare altre postazioni su indicazione dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di coprire tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni.“Gli investimenti fatti negli ultimi anni per estendere la videosorveglianza su tutto il territorio comunale e la sinergia fra le istituzioni - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - hanno consentito una maggiore sicurezza anche nel nostro comune, riducendo in maniera sensibile piccoli reati e furti in appartamento. Ringrazio le forze dell’ordine, che ogni giorno tutelano la nostra comunità e il nostro territorio e che potranno contare su una presenza diffusa delle telecamere per rafforzare il loro lavoro. Insieme al potenziamento della videosorveglianza - aggiunge Nepi - rafforzeremo l’accesso gratuito a Internet su tutto il territorio, offrendo nuovi servizi e opportunità sia ai cittadini che ai visitatori”.