Castelnuovo Berardenga partecipa al bando ''Sport nei parchi'' per realizzare un’area attrezzata a Quercegrossa

Il progetto presentato punta a mettere a disposizione dei cittadini uno spazio per attività fisica all’aperto

Creare aree verdi pubbliche attrezzate per svolgere attività fisica all’aria aperta. È con questo obiettivo che il Comune di Castelnuovo Berardenga ha partecipato al bando “Sport nei Parchi 2020-2021” - promosso da Sport e Salute Spa, società in house del Ministero dell'economia e delle finanze impegnata nella promozione dello sport, e dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani - presentando il progetto per la realizzazione di una nuova area attrezzata a Quercegrossa, in via di Petroio. L’investimento previsto ammonta a 15 mila euro, con copertura, in parti uguali, da parte del Comune castelnovino e del Fondo Progetto Sport nei Parchi.Il bando “Sport nei Parchi” è nato a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha costretto alla sospensione delle attività sportive da parte di palestre e centri sportivi, incrementando la richiesta di spazi all’aperto dove poter svolgere attività sportive in sicurezza. Al tempo stesso, il bando punta a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva sia in autonomia che attraverso le associazioni e le società sportive dilettantistiche presenti sui diversi territori, creando una sinergia tra enti sportivi e amministrazioni comunali per l’utilizzo e la manutenzione di aree verdi pubbliche.