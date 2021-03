Castelnuovo Berardenga: accordo con i sindacati per il bilancio 2021

Sottoscritto accordo sulle linee guida della manovra, al centro del consiglio comunale di giovedì 4 marzo



Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali l’accordo sulle linee guida del bilancio di previsione per il 2021, che sarà il punto centrale del consiglio comunale in programma giovedì 4 marzo. Il confronto si è svolto nei giorni scorsi, nel rispetto delle norme anti Covid-19, ed è stato dedicato alla manovra finanziaria del Comune castelnovino che, nonostante le incertezze e le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, non prevede aumenti per tributi locali e servizi a domanda individuale - quali asili nido, mensa e trasporto scolastici - e rafforza il supporto alle fasce deboli della popolazione con interventi a favore di famiglie e imprese del territorio.



“L’accordo raggiunto con i sindacati sul bilancio di previsione per il 2021 - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - è un elemento importante nella programmazione finanziaria dell’ente, che guarda al presente, duramente colpito dall’emergenza Covid-19, e anche al futuro, con le risorse già arrivate e previste sia da parte del Governo che a livello comunitario. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare per essere vicina ai cittadini e alle imprese, garantendo i servizi essenziali con accessi equi e attenti alle difficoltà del momento straordinario che stiamo vivendo”.