Castelnuovo Berardenga: giovedì 4 marzo Consiglio comunale in videoconferenza

Fra i punti principali, un aggiornamento sull’emergenza sanitaria a livello locale e il bilancio per il 2021

E’ convocato per giovedì 4 marzo alle ore 9.30 il prossimo consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, che si svolgerà in videoconferenza nel rispetto delle norme anti Covid-19. La seduta vedrà fra i principali punti all’ordine del giorno un aggiornamento del sindaco, Fabrizio Nepi, sulla situazione dell’emergenza sanitaria sul territorio castelnovino e il bilancio di previsione per il 2021.L’ordine del giorno prevede, inoltre, la presentazione e approvazione del Dup, Documento unico di programmazione 2021-2023 e del programma di affidamento degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione. I consiglieri saranno chiamati a esaminare e votare anche la modifica dello schema di convenzione relativo a un intervento urbanistico a Vagliagli.