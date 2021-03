A Castelnuovo Berardenga si torna a teatro sul web

Domenica 14 marzo spettacolo per bambini. Lunedì 15 marzo intervista a Daniela Morozzi per il format di Katia Beni “Red Carpet Women… e il tappeto lo porta lei”



A Castelnuovo Berardenga si rinnova l’appuntamento con il teatro e la cultura via web per tutte le età. Domenica 14 marzo il sipario virtuale del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” si alzerà sul cartellone “Torniamo a teatro…sul web!”, promosso da Comune di Castelnuovo Berardenga, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni e trasmesso su Alfieri Tv, il canale YouTube del teatro comunale “Vittorio Alfieri”, e sulla pagina Facebook Teatro Vittorio Alfieri. L’appuntamento è alle ore 17 con ‘Le stagioni’, primo spettacolo per bambini e famiglie della rassegna “La valigia delle favole”, nata da un’idea di Eleonora Bracciali e Beatrice Ficalbi composta da storie per i più piccoli raccontate con il Kamishibai, il teatro in valigia di origine giapponese.



Lunedì 15 marzo, alle ore 21.15, il canale YouTube della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ospiterà una nuova tappa di “Red Carpet Women… e il tappeto lo porta lei”, format di video interviste al femminile ideato e condotto da Katia Beni. L’appuntamento vedrà protagonista l’attrice teatrale Daniela Morozzi nell’intervista registrata alcuni giorni fa all’interno del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” nel rispetto delle norme anti Covid-19. La rassegna “Red Carpet Women...e il tappeto lo porta lei” è curata dall’associazione culturale Start.Tip con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e della Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini – Nuove idee per un teatro a distanza”.