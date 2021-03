Castelnuovo Berardenga: martedì 30 marzo Consiglio comunale in videoconferenza

Seduta convocata alle ore 15 nel rispetto delle norme anti Covid-19

Martedì 30 marzo torna a riunirsi il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 15 in videoconferenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19. L’ordine del giorno vede tra i punti principali il regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; la convenzione per lo svolgimento in collaborazione di alcune attività attinenti ai servizi demografici, la proposta di soppressione del vincolo di diritto di proprietà ed estinzione delle convenzioni ad esso legate degli alloggi Peep, Piani per l'edilizia economica e popolare, a Pianella e la variazione della classe di valore degli edifici, con un aggiornamento delle resedi di pertinenze.Nel corso della seduta, inoltre, è prevista la discussione dell’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo Berardenga” sull’uso di un linguaggio nuovo e dell’ordine del giorno presentato da Ilaria Alvini, consigliera per lo stesso gruppo consiliare, sulla condanna di ogni forma di atto discriminatorio e lesivo della dignità della donna e del diritto alla maternità.