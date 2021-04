Castelnuovo: buoni spesa per 130 famiglie con risorse del Comune

Stanziati 9.300 euro per integrare le risorse arrivate dal Governo e soddisfare tutte le domande

Il Comune di Castelnuovo Berardenga rafforza l’impegno per aiutare le famiglie che vivono situazioni di disagio socioeconomico nell’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale ha stanziato 9.300 euro che andranno a integrare le risorse arrivate nei mesi scorsi dal Governo e consentiranno di soddisfare 130 domande per i buoni spesa presentate con il bando pubblicato lo scorso marzo. In particolare, le risorse messe a disposizione dal Comune castelnovino garantiranno l’erogazione di 60 buoni spesa, mentre i restanti 70 conteranno su 21.280 euro derivanti da fondi ministeriali stanziati dal Governo nei mesi scorsi.“L’emergenza sanitaria da Covid-19 - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - è ancora complessa e sta mettendo in difficoltà molte famiglie. Di fronte al numero elevato di domande presentate con il bando sui buoni spesa pubblicato lo scorso marzo, abbiamo voluto dare una risposta concreta a tutte le famiglie ammesse stanziando risorse proprie da integrare a quelle arrivate dal Governo. Con questa iniziativa - aggiunge Nepi - vogliamo ribadire la presenza dell’amministrazione comunale al fianco dei cittadini più deboli, oltre a tutte le altre iniziative e misure socioeconomiche che abbiamo promosso fin dall’inizio dell’emergenza contando anche sulla preziosa collaborazione delle associazioni locali”.