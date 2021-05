Castelnuovo Berardenga: al via ''Municipio Virtuale'' per il rilascio di certificati anagrafici online

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga ha attivato da oggi, lunedì 3 maggio, il “Municipio Virtuale” per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini. L’iniziativa prevede il rilascio di certificazioni on line attraverso il link https://castelnuovoberardenga.comuneweb.it , dove i cittadini residenti nel comune castelnovino o iscritti all’Aire, Anagrafe degli italiani residenti all’estero, in possesso di SPID, possono richiedere certificati anagrafici per sé stessi e per i componenti del proprio nucleo familiare senza doversi recare presso gli uffici comunali.Informazioni. Attraverso Municipio Virtuale possono essere richiesti certificati di nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, residenza in convivenza, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, storico di residenza e storico di cittadinanza. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali SPID. I certificati saranno generati ed emessi direttamente dall’Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente, con un QR Code come contrassegno elettronico che consentirà di consultare l’originale. Municipio Virtuale non esime l’utente dal pagamento dell’imposta di bollo normalmente prevista per i certificati, a eccezione di esenzioni previste dalla normativa. L’imposta di bollo può essere assolta con la corrispondente marca bollo da apporre sul certificato richiesto tramite il nuovo servizio online.Per maggiori informazioni, è possibile consultare anche il sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it