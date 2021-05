Castelnuovo Berardenga: Comune vicino ad attività economiche ed esercizi commerciali per ripartire nell’emergenza Covid-19

Confermato il sostegno al tessuto commerciale colpito dalla crisi con spazi pubblici gratuiti

Il Comune di Castelnuovo Berardenga conferma il sostegno alle attività economiche ed esercizi commerciali del territorio colpiti dall’emergenza Covid-19 e la ripartenza nel rispetto delle norme nazionali e regionali. L’amministrazione comunale ha predisposto, infatti, un pacchetto di misure integrative rispetto a quelle economiche già messe in campo che prevede la concessione gratuita, fino al 31 ottobre 2021, di spazi pubblici maggiori rispetto a quelli ordinariamente concedibili e la messa a disposizione di manufatti e arredi urbani per agevolare la ripresa non solo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, ristoranti e pizzerie, ma anche di attività economiche e commerciali in genere. A questo si aggiunge la previsione della sospensione della Cosap fino al 31 ottobre, nel rispetto delle disposizioni ministeriali. Le domande per richiedere l’occupazione ex novo e/o in ampliamento di suolo pubblico possono essere presentate a partire da domani, giovedì 6 maggio, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it “Con questa misura a favore del tessuto commerciale locale - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - abbiamo voluto rinnovare e rafforzare la presenza dell’amministrazione comunale di fronte alle pesanti conseguenze provocate dall’emergenza Covid-19 in numerosi settori sociali ed economici. La situazione generale è ancora difficile e tutti auspichiamo di vedere al più presto la luce in fondo a questo tunnel dopo mesi duri e difficili. Nel frattempo, siamo pronti a sostenere la ripresa delle varie attività supportando gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e tutte le altre attività economiche e commerciali del nostro territorio, che potranno contare, come avvenne lo scorso anno, su spazi pubblici gratuiti e agevolazioni tariffarie”.L’atto adottato prevede la concessione ex novo e/o in ampliamento rispetto alle richieste presentate nel 2020 di aree pubbliche disponibili prospicienti o in prossimità dei locali interessati, compresi spazi verdi e parcheggi, rispettando la distanza media tra gli esercizi eventualmente prospicienti e organizzando la disposizione di tavoli, sedie, dehors e ombrelloni tenendo conto del decoro urbano, delle caratteristiche dei luoghi, delle esigenze di sicurezza veicolare e pedonale e della possibilità di transito dei mezzi di soccorso o di emergenza. Su richiesta degli esercizi pubblici, inoltre, il Comune può mettere a disposizione manufatti o arredi urbani per le attività di ristorazione che effettuano asporto, con gestione da parte loro delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e utilizzo delle strutture esclusivamente nelle fasce orarie di apertura delle attività stesse.