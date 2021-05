Castelnuovo: pubblicato l’avviso per organizzare i centri estivi

Le proposte possono essere presentate fino al 24 maggio con attività previste per bambini e ragazzi da 3 a 18 anni

Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivoltoCO a soggetti pubblici e privati per promuovere sul territorio comunale l’organizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 18 anni. L’iniziativa si confermerà un supporto per le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole con attività sociali, didattiche, sportive e culturali organizzate nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contrasto alla diffusione del Covid-19. La presentazione delle manifestazioni di interesse è aperta fino a lunedì 24 maggio utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it , insieme all’avviso.Informazioni. L'istanza deve essere inoltrata esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo@comune.castelnuovo.si.it. Per informazioni, è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai numeri telefonici 0577-351338-340-344 oppure all’indirizzo mail servizisociali@comune.castelnuovo.si.it.