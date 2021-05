Il Comune di Castelnuovo celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia con le iniziative della Rete Re.A.Dy.

Fin dai giorni scorsi esposto al Palazzo comunale uno stendardo arcobaleno e promosse altre azioni di sensibilizzazione

Con uno stendardo arcobaleno esposto da alcuni giorni al Palazzo comunale, Castelnuovo Berardenga celebra oggi, lunedì 17 maggio, la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. L’iniziativa si colloca fra quelle promosse dalla Rete Re.A.Dy., Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni, di cui fa parte anche il comune castelnovino insieme alla Provincia di Siena e ad altre amministrazioni del territorio provinciale. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata realizzata un’infografica con lo slogan “Qui non c’è posto per parole di odio”, pubblicata sulla pagina Facebook del Comune, ed è stato realizzato un appello video sul tema del contrasto alle discriminazioni di genere che ha visto anche il contributo del sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi.“Il Comune di Castelnuovo Berardenga - afferma il sindaco, Fabrizio Nepi - è impegnato, da sempre, nel contrasto a ogni forma di discriminazione e nella promozione di una cultura inclusiva. In Italia le persone LGBT non godono ancora di pieni diritti e spesso vivono situazioni di discriminazione nei diversi ambiti della vita familiare, sociale e lavorativa a causa del perdurare di una cultura condizionata dai pregiudizi. Con questa consapevolezza e con l’obiettivo di favorire una crescente sensibilizzazione su questi temi, abbiamo aderito in maniera convinta alla Rete Re.A.Dy. e a tutte le iniziative promosse in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”.“Ancora oggi purtroppo - aggiunge Martina Borgogni, assessore alle Politiche di genere di Castelnuovo Berardenga - le persone LGBT vengono discriminate e subiscono violenze fisiche e verbali in tutti gli ambiti della società, sui luoghi di lavoro e anche in famiglia. Tutto questo non è più ammissibile, perché l’orientamento sessuale non può e non deve essere tema di giudizio e di discriminazione. Il Comune di Castelnuovo Berardenga non accetta parole di odio, crede fermamente nell'inclusione sociale, nel valore delle differenze e della pluralità e oggi celebra questa giornata con orgoglio e con uno sguardo a tante altre iniziative ed eventi che potremo organizzare nei prossimi mesi su questi temi”.