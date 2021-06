Infortunio sul lavoro in un'azienda vitivinicola nel comune di Castelnuovo Berardenga. Poco prima delle 13 di oggi, lunedì 7 giugno, i sanitari del 118 sono intervenuti per il soccordo di una donna di 48 anni caduta da una scala.La 48enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto anche la Misericordia di Radda.