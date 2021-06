Castelnuovo: preparazione dei centri estivi per bambini con contributi ad associazioni e famiglie

Le attività saranno organizzate da dieci associazioni che hanno aderito alla manifestazione di interesse del Comune

Sono dieci le associazioni di Castelnuovo Berardenga che organizzeranno i centri estivi per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 18 anni residenti nel territorio comunale. I dieci soggetti hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune nei giorni scorsi e riceveranno un contributo settimanale per la sanificazione e il rispetto delle norme anti Covid-19 nell’organizzazione delle attività. Per favorire l’accesso ai centri estivi, che si confermano un supporto importante per le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole, l’amministrazione comunale ha stanziato anche le risorse per consentire la riduzione dei costi per famiglie residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga con Isee inferiore a 30mila euro.I centri estivi proporranno attività sociali, didattiche, sportive e culturali unite da conoscenza del territorio e attenzione verso la tutela dell’ambiente e saranno organizzate da ADP La Bulletta, Arci Geggiano, Associazione Culturale Topi Dalmata, Associazione Filarmonica, Circolo Villa a Sesta, Gsd Berardenga, Parrocchia Castelnuovo, Pleiades, Uisp Atletica Siena-Quercegrossa e Uisp Pianella. Per conoscere le attività, è possibile contattare le diverse associazioni. I contributi previsti dal Comune ammontano a 100 euro settimanali destinati alle associazioni, per le spese di sanificazione e pulizia dei luoghi in cui si svolgono le attività, e a 15 euro settimanali per ogni bambino e ragazzo iscritto ai centri estivi appartenente a un nucleo familiare con Isee inferiore a 30mila euro.