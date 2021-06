Castelnuovo: sabato apre la piscina comunale di Pianella

Accesso nel rispetto delle norme anti Covid-19 e tariffe invariate grazie alle risorse stanziate dal Comune

E’ prevista per sabato 12 giugno l’apertura della stagione estiva alla piscina comunale di Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga. La struttura, gestita dal Comitato Uisp di Siena, manterrà invariate le tariffe rispetto agli scorsi anni grazie ai contributi erogati dall’amministrazione comunale alle associazioni del territorio e accoglierà i bagnanti di ogni età nel rispetto delle norme anti Covid-19.Nei mesi estivi, inoltre, la piscina comunale di Pianella accoglierà anche uno dei campi solari per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 18 anni organizzati da dieci associazioni locali con il contributo del Comune. Le risorse stanziate andranno a beneficio degli organizzatori, per le spese di sanificazione, e delle famiglie, per consentire l’accesso anche alle fasce più deboli con particolare attenzione per nuclei familiari residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga con Isee inferiore a 30mila euro.Per informazioni su orari e attività della piscina comunale di Pianella, è possibile contattare il Comitato Uisp Siena al numero 340-7393100.