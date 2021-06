Castelnuovo: in corso il taglio dell’erba su tutto il territorio

Interventi nelle aree pubbliche e nelle strade di competenza del Comune

L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga sta portando avanti il taglio dell’erba e la manutenzione del verde nelle aree pubbliche su tutto il territorio, quali giardini, parchi, cimiteri e lungo le strade di propria competenza. Dopo i primi interventi già effettuati in alcune zone, nella giornata di domani, mercoledì 16 giugno, è previsto il taglio dell’erba a Quercegrossa, mentre giovedì 17 giugno sarà la volta di Vagliagli, per poi proseguire negli altri luoghi dove ancora non è stato possibile intervenire.Si ricorda, inoltre, che nelle aree private è importante la collaborazione dei cittadini per la cura del verde, con il taglio e l’eliminazione di sterpaglie ed erbacce che possono favorire la presenza di insetti, parassiti e rettili e la rimozione di materiale infiammabile per evitare il rischio di incendi con l’approssimarsi della stagione estiva.