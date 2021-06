Castelnuovo: domenica 27 giugno a Merenda nell’Oliveta

L’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio fa tappa all’Agricola Boschetto Campacci

La Merenda nell’Oliveta promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in oltre 70 Città dell’Olio aderenti in tutta Italia fa tappa anche a Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è in programma domenica 27 giugno, a partire dalle ore 16.30, all’Agricola Boschetto Campacci con un pomeriggio all’aria aperta pronto a coinvolgere adulti e bambini nella scoperta del mondo dell’olio dalla produzione alla tavola. La Merenda nell’Oliveta, inoltre, è nata per promuovere la ripartenza del turismo dell’olio nei borghi d’Italia, nel rispetto delle norme anti Covid-19, ed è promossa con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali e con la collaborazione della LILT.La Merenda nell’Oliveta all’Agricola Boschetto Campacci inizierà con una passeggiata tra gli ulivi per conoscere da vicino la produzione dell’olio, mentre i più piccoli potranno divertirsi con “Scopriamo gli animali del Chianti". Nel corso del pomeriggio ci sarà spazio anche per una degustazione di olio EVO Chianti Classico DOP di produzione locale, protagonista principale in un menu dedicato ai sapori del territorio. In occasione della Merenda nell’Oliveta, sarà possibile partecipare anche a un contest fotografico su Instagram organizzato dall’Agricola Boschetto Campacci, al termine del quale la foto che riceverà più like sarà premiata con una bottiglia di olio.Info. Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 0577-363596 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@boschettocampacci.it. Per approfondire tutti gli appuntamenti con la Merenda nell’Oliveta, è possibile consultare il sito www.merendanelloliveta.it