Castelnuovo Berardenga, mercoledì 30 giugno si riunisce il Consiglio comunale

La seduta è convocata alle ore 9 nell’auditorium di Villa Chigi, nel rispetto delle norme anti Covid-19



Mercoledì 30 giugno torna a riunirsi il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 9 e si svolgerà in presenza nell’auditorium di Villa Chigi, nel rispetto delle norme anti Covid-19.



L’ordine del giorno vede tra i punti principali l’approvazione del Piano comunale di Protezione civile; il regolamento sulla Tari, Tassa sui rifiuti; la presa d’atto del Piano economico e finanziario del servizio rifiuti e la determinazione della tariffa per l’anno in corso. Nel corso della seduta, inoltre, saranno discusse alcune varianti al bilancio di previsione e al piano delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023 e sarà conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto come omaggio simbolico ai caduti di tutte le guerre in occasione del centenario della tumulazione, che ricorrerà il 4 novembre 2021.