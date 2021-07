Castelnuovo: approvato il nuovo piano comunale di protezione civile

L’assessore Alessandro Maggi: “Strumento moderno e attento al territorio. Presto iniziative per informare tutti”



E’ un piano comunale di protezione civile condiviso con i cittadini e con tutti i soggetti interessati quello che ha avuto il via libera definitivo dal consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga nei giorni scorsi. Il documento disciplina la gestione delle emergenze sotto molteplici aspetti ed è giunto all’esame del parlamentino castelnovino dopo l’adozione di competenza della giunta, la condivisione con le associazioni di volontariato del territorio e un incontro pubblico che si è svolto nei mesi scorsi. La comunicazione del Piano continuerà con una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole e a tutti i cittadini, per favorire una conoscenza capillare delle disposizioni di protezione civile previste a tutela del territorio e della comunità.



“Il Piano comunale di protezione civile approvato dal consiglio comunale - afferma Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore con delega alla protezione civile di Castelnuovo Berardenga - aggiorna il documento esistente e lo rende più moderno, funzionale e adeguato ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e difficoltà legate a eventi naturali. La revisione del Piano, infatti, ha permesso di rivedere e aggiornare, con un database molto articolato e una carta operativa, la distribuzione sul territorio di infrastrutture, risorse alimentari e sanitarie, strutture ricettive, mezzi di soccorso e protezione civile e altre informazioni socioeconomiche utili per gestire eventuali criticità. Grazie alla revisione del Piano, inoltre, potremo contare su personale formato e su attrezzature adeguate per rispondere al meglio alle esigenze di un territorio articolato come quello di Castelnuovo Berardenga e delle sue numerose frazioni, con caratteristiche diverse da zona a zona”.