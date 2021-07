Chianti Festival: ironia e divertimento a San Gusmè con La Coppa del Santo

Venerdì 9 luglio in piazza Castelli sfida irriverente per proclamare il santo patrono del pubblico

Il Chianti Festival entra nel vivo con La Coppa del Santo, agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale. Lo spettacolo, ideato e prodotto dalla compagnia teatrale Gli Omini, è in programma venerdì 9 luglio, alle ore 21.15, a San Gusmè, in piazza Castelli, dove andrà in scena una performance all’insegna dell’ironia e del divertimento che si chiuderà con la proclamazione del santo patrono del pubblico. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione.La Coppa del Santo, agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale coinvolgerà gli spettatori in un gioco divertente e irriverente animato da sfide fra martiri, vergini, santi di strada, santi d’aria, crocifissi e madonne, tutti pronti ad affrontarsi in gironi paradisiaci per eleggere il santo patrono del pubblico. Lo spettacolo vedrà protagonisti Francesco Rotelli e Luca Zacchini, della compagnia teatrale Gli Omini, ed è un adattamento post-pandemico de L’Asta del Santo, “cavallo di battaglia” della stessa compagnia teatrale.Informazioni. Il Chianti Festival è promosso dal Comune castelnovino in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan. Per informazioni su programma, costo dei biglietti e prenotazioni, è possibile consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati sulla rassegna, inoltre, è possibile seguire anche la Pagina Facebook Chianti Festival.