Castelnuovo: interventi a San Gusmè per riqualificare e valorizzare il borgo

Il Comune ha stanziato 125mila euro per integrare un contributo regionale sulla riqualificazione delle mura

Il Comune di Castelnuovo Berardenga continua a investire nella riqualificazione e nella valorizzazione del territorio e dei suoi centri storici, dal capoluogo alle frazioni. Dopo gli interventi promossi negli ultimi anni a Vagliagli e a Castelnuovo Berardenga, nei giorni scorsi è stata approvata in consiglio comunale una variazione al bilancio di previsione 2021 per destinare circa 125 mila euro alla riqualificazione delle mura di San Gusmè e ad altri interventi nel borgo. Le risorse andranno a integrare i fondi ricevuti dalla Regione Toscana attraverso un bando sul recupero delle cinte murarie, portando l’investimento complessivo a circa 185 mila euro. L’attenzione al territorio continuerà in altre zone con nuovi interventi in fase di progettazione.L’intervento su San Gusmè prevede il rifacimento del fondo stradale di via dei Fossi con un materiale diverso dall'asfalto e più adeguato al contesto storico e architettonico della strada; la realizzazione di una rampa di scale per collegare il parcheggio al paese attraverso il muraglione panoramico e l’abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare il parcheggio, l’accesso al borgo e l’utilizzo dei bagni pubblici da parte di persone con disabilità e ridotta capacità motoria. La valorizzazione del borgo di San Gusmè sarà completata dall’inserimento di pannelli con informazioni sul paese e sulla sua storia e dalla sostituzione dei lampioni sul muraglione panoramico che si affaccia sul Chianti, in attesa di sostituire prossimamente tutti i corpi illuminanti nel borgo puntando su maggiore illuminazione e risparmio energetico.Valorizzazione del territorio. “La Regione Toscana - spiega Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore con delega al decoro urbano di Castelnuovo Berardenga - destina ogni anno delle risorse al recupero delle cinte murarie e del loro perimetro e il Comune di Castelnuovo ha partecipato al bando con l’obiettivo di proseguire nella valorizzazione dei centri storici che arricchiscono il suo territorio comunale. Questa attenzione ha già portato al rifacimento integrale della pavimentazione a Vagliagli e ad alcuni interventi nel capoluogo, quali Piazza Marconi, via Fiorita e presto Vicolo dell'Arco e via Garibaldi. Il progetto presentato per San Gusmè - aggiunge Maggi - prevede il miglioramento dell’accessibilità del borgo, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la valorizzazione dei percorsi culturali per promuovere la storia, l’architettura e la collocazione paesaggistica del borgo. L’assegnazione del contributo regionale ha confermato la qualità della nostra proposta, che presto vedrà l’affidamento dei lavori grazie alle risorse integrate dal Comune”.L’impegno del Comune anche per altri progetti. “L'impostazione di lavoro data all'amministrazione comunale di ricercare sempre risorse pubbliche disponibili - conclude Maggi - ci ha permesso, e ci permetterà ancora, di predisporre interventi che, diversamente, sarebbero impossibili per un Comune della nostra dimensione. Con questo spirito, l’impegno del Comune non si ferma e in questi giorni stiamo lavorando alla predisposizione di altri progetti per accedere a linee di finanziamento che, a breve, ci potrebbero portare a nuovi e importanti investimenti”.