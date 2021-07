Francesco La Commare presidente del Rotary Club Montaperti

Nel cuore delle crete senesi, nella splendida cornice del Castello di Leonina - fortezza del XIII secolo in passato luogo di residenza della famiglia Chigi e dimora di campagna di Papa Alessandro VII - si è svolta la cerimonia del passaggio del collare del RC Montaperti. Alla serata erano presenti numerosi soci, amici ed autorità rotariane che, con la loro partecipazione, hanno voluto testimoniare il ringraziamento alla presidente uscente Gioia Cresti e gli auguri per la nuova annata rotariana al presidente entrante Francesco La Commare.



Nel segno del Rotary, la cui ruota dentata ha terminato un giro e si appresta ad iniziarne uno nuovo, Gioia Cresti ha ripercorso le attività ed i numerosi Services svolti dal Club durante l’annata rotariana 2020-2021 ed ha consegnato il Paul Harris Fellow - la massima onorificenza rotariana – ai past president 2018-2019 Micaela Papi e 2019-2020 Gianni Baldini. Si è quindi proceduto, secondo tradizione, al saluto dell’assistente del governatore Pietro Burroni che ha ricordato l’annata trascorsa ed il lavoro svolto dai Club del Raggruppamento Toscana 2.



Come consueto, il presidente entrante Francesco La Commare ha fatto poi dono alla presidente Gioia Cresti della campana e del martelletto, i noti simboli rotariani, e al doppio rintocco della campana la serata si è conclusa.



Il Consiglio direttivo che affiancherà il presidente Francesco La Commare è composto dal past president Gioia Cresti, dal presidente eletto Gaia Tancredi, dal vicepresidente Stefano Naldini, dal segretario Elisabetta Carli, dal tesoriere Donatello Giallombardo, dal prefetto Laura Gambera e dai consiglieri Luigi Alessi, Gianni Baldini, Fabio Batignani, Vittorio Innocenti e Micaela Papi.