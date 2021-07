Castelnuovo, conclusi alcuni lavori di sicurezza stradale a Quercegrossa

Interventi fra via Tarantelli e via di Petroio, con un marciapiede, un parcheggio e inserimento di nuove piante

Si sono conclusi nei giorni scorsi a Quercegrossa i lavori di sicurezza stradale e decoro urbano nella zona compresa fra via Ezio Tarantelli e via di Petroio, dove si trovano la scuola primaria “Italo Calvino” e il Centro civico comunale. L’intervento ha portato alla realizzazione di un marciapiede, di un nuovo parcheggio, alla asfaltatura di uno esistente e alla segnaletica verticale su via di Petroio con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni, la viabilità e la sosta nell’area. I lavori sono stati finanziati da risorse proprie del Comune di Castelnuovo Berardenga e rappresentano un ulteriore investimento su manutenzioni, decoro urbano e sicurezza stradale di tutto il territorio.Altri interventi previsti a Quercegrossa. Nei prossimi mesi a Quercegrossa sono previsti ulteriori interventi, a partire dal potenziamento della sicurezza stradale sulla SR222 Chiantigiana con il progetto, in fase di affidamento dei lavori, che vede capofila il Comune di Castelnuovo Berardenga e che conta sulla collaborazione con il Comune Monteriggioni e sul contributo della Regione Toscana. L’amministrazione comunale castelnovina, inoltre, ha partecipato nei mesi scorsi al bando “Sport nei Parchi 2020-2021”, promosso da Sport e Salute Spa, società in house del Ministero dell'economia e delle finanze impegnata nella promozione dello sport, e dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il progetto presentato al bando, che attualmente è ancora nella fase istruttoria, prevede la realizzazione di una nuova area verde attrezzata a Quercegrossa, in via di Petroio, per svolgere attività fisica all’aria aperta.