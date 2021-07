Chianti Festival: jazz e quiz sotto le stelle a Quercegrossa e Castelnuovo Berardenga

La rassegna continua con nuovi appuntamenti venerdì 16 e domenica 18 luglio

Musica jazz e riscoperta delle tradizioni con una sfida a suon di quiz. Sono questi i prossimi appuntamenti con il Chianti Festival, che torna protagonista domani, venerdì 16 luglio, a Quercegrossa con il gruppo jazz Andrea Roventini e The News Stompers, mentre domenica 18 luglio Castelnuovo Berardenga ospiterà in piazza Marconi il Quizzone dei Rioni di Castelnuovo, dedicato alla riscoperta del territorio fra eccellenze e tradizioni. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21.15, nel rispetto delle norme anti Covid-19.Andrea Roventini e The News Stompers è un gruppo di jazz tradizionale che da molti anni si è ritagliato uno spazio nel panorama del dixieland italiano e si caratterizza per un inconfondibile stile che richiama il primo New Orleans, quello che vide in Bunk Johnson e George Lewis i promotori del “New Orleans Revival”. La serata si chiuderà con un Dj set. Il Quizzone dei Rioni di Castelnuovo, invece, animerà Piazza Marconi, nel cuore di Castelnuovo Berardenga, coinvolgendo in maniera divertente i cittadini castelnovini e portandoli a riscoprire il loro territorio con una serata all’insegna del buon umore.Informazioni. Il Chianti Festival è realizzato dal Comune di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan e de Lo Stanzone delle Apparizioni. Le serate musicali sono gratuite, mentre gli altri appuntamenti prevedono biglietti con costo diverso. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com www.toscanaspettacolo.it . Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.