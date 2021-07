Esce di strada sulla Siena-Bettolle e rimane incastrata nel veicolo: 52enne alle Scotte in condizioni critiche

Un grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 15 di oggi pomeriggio, domenica 18 luglio, sul raccordo Siena-Bettolle in direzione sud all'altezza dello svincolo della Colonna del Grillo, nel comune di Castelnuovo Berardenga.Un'auto guidata da una donna di 52 anni, è uscita di strada per poi ribaltarsi in un fossato adiacente. La donna è rimasta incastrata all'interno del veicolo ed è stata liberata dal personale dei Vigili del Fuoco dopo un lungo intervento.Affidata ai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est, la 52enne ferita è stata trasportata in condizioni critiche (codice rosso) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto, oltre all'automedica del 118 ed ai Vigili del Fuoco, la Misericordia di Rapolano Terme e la Polizia Stradale.