Il paesaggio come luogo di scambio e di cultura: Luca Pancrazzi presenta il suo libro a Castelnuovo

Giovedì 22 luglio a Castelnuovo sarà una giornata ricca di eventi dedicati alla cultura e all’arte

Il paesaggio raccontato dalle parole, dalle arti figurative e dalla musica. Giovedì 22 luglio alle ore 18 nel Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, l’artista Luca Pancrazzi e Michela Eremita, curatrice della mostra “Paesaggio Cicilico Variato”, si confronteranno sul libro, edito dalla Fondazione Musei Senesi, dedicato alla monografica con la quale Pancrazzi ha inaugurato, lo scorso ottobre, la sezione delle esposizioni temporanee del Museo del Paesaggio. All’incontro parteciperanno Annalisa Giovani, assessora alla cultura del Comune di Castelnuovo Berardenga ed Elisa Bruttini, della Fondazione Musei Senesi.Paesaggio, arte, cultura. L’incontro rappresenta la terza tappa di un percorso, iniziato con la mostra e proseguito con un’installazione, che ora si conclude con il volume edito dalla Fondazione Musei Senesi. Il libro raccoglie 40 opere di grande intensità espressiva tra disegni su carta, dipinti e sculture. Spazi urbani, ambienti naturali, luoghi reali e immaginari, talvolta concepiti metafisicamente, vengono illustrati attraverso un susseguirsi di domande sull’esperienza soggettiva del situarsi, sul senso della visibilità, sull’artificio e sul rapporto fra uomo e natura.Dal Chianti alla Persia sulle ali della musica. Dopo la presentazione del libro è in programma un concerto di musica tradizionale persiana, antica e moderna, con un trio iraniano composto dal Maestro Shanin, al violino, Siavash, al violoncello e Jeff alla chitarra. “Il concerto – affermano i musicisti del trio - punta a valorizzare l’interscambio tra arti espressive e musicali. È un obiettivo del Museo, in cui il Paesaggio è considerato portavoce di cultura, tradizione, prospettive dell’immaginario”. Il giovedì castelnovino proseguirà ancora con la musica, alle ore 21.15, in Piazza Marconi, con l’Italian Jazz Quartet, che regalerà il suo vasto repertorio dai classici italiani di autori quali Gino Paoli, Pino Daniele e Alex Britti a brani in arrivo dalla tradizione jazz statunitense.Informazioni. La partecipazione all’evento di giovedì con Luca Pancrazzi è aperta a 20 persone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0577 351337 o inviare un’email all’indirizzo museo@comune.castelnuovo.si.it.