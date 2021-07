Castelnuovo Berardenga, aperto un bando integrativo per l’edilizia residenziale pubblica

C’è tempo fino al 22 settembre per partecipare. Le domande andranno presentate per via telematica

Buone notizie sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica. Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha indetto un bando che va ad integrare la graduatoria degli alloggi ERP pubblicata nel 2019.Il bando, aperto fino al 22 settembre prossimo, è rivolto sia ai nuovi aspiranti ad un alloggio ERP sia a coloro abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, pur essendo già collocati nella graduatoria del Comune. Tutte le informazioni, la modulistica, i termini e la modalità di presentazione relative al bando sono reperibili sul sito www.comune.castelnuovo.si.it . Le domande di partecipazione possono essere presentate solo per via telematica, attraverso il sito istituzionale.Sul fronte dell’edilizia popolare il bando ERP va a integrarsi con l’impegno profuso dal Comune per i contributi affitti. L’amministrazione, infatti, ha erogato per il 2020 a 28 famiglie oltre 35mila euro di contributi ai canoni di locazione: 15mila euro come contributi regionali e 20mila comunali.Informazioni. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali allo 0577 351340 allo 0577 – 351344 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.castelnuovo.si.it.