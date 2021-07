Castelnuovo: sabato 31 luglio torna a riunirsi il Consiglio comunale

La seduta è convocata alle ore 9.15 nell’auditorium di Villa Chigi, nel rispetto delle norme anti Covid-19



Il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga torna a riunirsi sabato 31 luglio. La seduta è convocata alle ore 9.15 nell’auditorium di Villa Chigi, in presenza e nel rispetto delle norme anti Covid-19.L’ordine del giorno vede tra i punti principali l’assestamento generale di bilancio, insieme alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’approvazione del DUP, Documento unico di programmazione. La seduta, inoltre, affronterà l’approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, la determinazione in materia di imputazione dei crediti Tia ex Sienambiente e la discussione di due mozioni presentate dal gruppo consiliare “Potere al popolo” sull’istituzione di un osservatorio comunale sul servizio mensa scolastica e sull’inquinamento atmosferico nella frazione di Castelnuovo Berardenga Scalo.