Calici di Stelle a Castelnuovo Berardenga: tre giorni fra vino, musica e spettacolo

La manifestazione animerà il territorio mercoledì 4 agosto, sabato 7 agosto e venerdì 13 agosto con la serata clou



Astronomia, spettacolo, musica e buon vino tornano a unirsi nell’appuntamento con ‘Calici di Stelle’, in programma a Castelnuovo Berardenga mercoledì 4 agosto, sabato 7 agosto e venerdì 13 agosto. La tre giorni è promossa dall’associazione ‘Città del Vino’ e dalle cantine aderenti al ‘Movimento Turismo del Vino’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per accedere alle iniziative sarà necessario rispettare le normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19, in vigore a partire da venerdì 6 agosto.



Il programma. Calici di Stelle prenderà il via mercoledì 4 agosto, alle ore 19, dal Parco Sculture del Chianti con ‘A rimirar le stelle’, appuntamento dedicato alla degustazione dei vini dei viticoltori dell’Associazione Classico Berardenga con un picnic organizzato nell’Anfiteatro del Parco. A partire dalle ore 21, sarà possibile anche osservare le stelle in compagnia dei professionisti dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Parco Sculture del Chianti al numero 0577-357151.



Sabato 7 agosto Calici di Stelle si sposterà nel cuore di Castelnuovo Berardenga, in Piazza Marconi, con ‘Castelnuovo Musical Night’. L’evento vedrà la messa in scena dello spettacolo ‘Tornare a volare pentagramma di parole’, inserito nella rassegna del Chianti Festival e seguito dall’assegnazione del ‘Premio Stelle dello spettacolo’, alla sua seconda edizione. L’evento, ideato da Laura Cellerini con la direzione artistica di Marco Pedrieri, attore e regista, è promosso con il patrocinio della Regione Toscana e vedrà la presenza di numerosi artisti, fra cui la cantautrice Mariella Nava, a cui andrà il Premio alla Carriera per la Musica; l’attrice Margherita Fumero, Premio per il Teatro; la chansonnier Donatella Alamprese, Premio Note d’Italia nel Mondo; Simone Marzola, Antonio Lanza e il Trio Vocale Le signore premi speciali per il teatro musicale; Marco Simeoli e Francesca Nunzi, che dedicheranno un omaggio al loro maestro Gigi Proietti. La direzione musicale della manifestazione è affidata a Eleonora Beddini, mentre l’attrice Maria Rita Scibetta affiancherà Marco Predieri nella conduzione della serata. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 340-253065.



Venerdì 13 agosto, a partire dalle ore 19, Piazza Marconi ospiterà ‘Calici di Stelle nel borgo’, con degustazioni di vini e prodotti tipici messi a disposizione dalle aziende agricole e vitivinicole locali. La serata sarà accompagnata, dalle ore 21, dalla musica dei Sound Hills Quartet e dalla possibilità di osservare le stelle in compagnia dell'Unione Astrofili Senesi. Anche il Museo del Paesaggio si unirà alla serata e aprirà le sue porte ai più piccoli con lo spettacolo ‘Bolle bollicine di sapone’, in programma dalle ore 21 nel giardino della struttura. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico al numero 0577-351337.