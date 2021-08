Castelnuovo Berardenga: appuntamento con Calici di Stelle, fra degustazioni, musica, spettacoli per bambini e osservazione del cielo

Serata in programma venerdì 13 agosto in piazza Marconi, nel centro storico e al Museo del Paesaggio

Degustazioni di vino e sapori tipici del territorio, musica, osservazione delle stelle e spettacoli per i più piccoli. E’ variegato e per tutte le età il programma di Calici di Stelle che animerà Castelnuovo Berardenga venerdì 13 agosto, promosso dall’associazione ‘Città del Vino’ e dalle cantine aderenti al ‘Movimento Turismo del Vino’ in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’accesso alla serata sarà consentito nel rispetto delle normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19.Il programma. La serata prenderà il via alle ore 19 in Piazza Marconi con “Calici di Stelle nel borgo”, che proporrà degustazioni dei vini della Berardenga e assaggi di prodotti tipici locali, in collaborazione con aziende agricole e vitivinicole e produttori locali. Dalle ore 20 sarà possibile visitare l’antica Torre dell’orologio, con ingresso gratuito e degustazione di vinsanto, e dalle ore 21 si uniranno anche la musica del Sound Hills Quartet e la possibilità di osservare le stelle in compagnia dell'Unione Astrofili Senesi. Il Museo del Paesaggio, ancora dalle ore 21, aprirà, invece, le sue porte ai più piccoli con lo spettacolo “Gunteria Soup”, ospitato nel giardino della struttura. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Castelnuovo Berardenga al numero 0577-351337.