Castelnuovo, nuovo sito istituzionale e attivazione della app Municipium

Alessandro Maggi: “Sempre più vicini ai cittadini con nuovi strumenti di comunicazione”

Il Comune di Castelnuovo Berardenga si avvicina sempre di più ai cittadini con un nuovo sito, moderno e funzionale, e con l’attivazione della app Municipium, che renderà “a portata di mano” tutte le informazioni su servizi, territorio e amministrazione comunale.Il nuovo portale, www.comune.castelnuovo.si.it , è online da oggi, lunedì 16 agosto, mentre la app Municipium è già operativa da alcuni giorni dopo una prima fase sperimentale. Realizzata dal Gruppo Maggioli e utilizzata già in molti Comuni italiani, è disponibile sia per IOS che per Android.Il nuovo sito istituzionale si presenta funzionale a rispondere alle ricerche degli utenti, con informazioni e servizi divisi per argomento e la presentazione dell’amministrazione con i suoi organi istituzionali e uffici. Visitando il sito, inoltre, è possibile rimanere aggiornati su ultime notizie ed eventi, mentre la sezione “Vivere Castelnuovo Berardenga” è dedicata alla promozione del territorio e ai soggetti e strutture che rendono il Comune vicino alla sua comunità in ambiti diversi, quali cultura, sociale, scuola, associazionismo, sviluppo economico.L’app Municipium rafforza lo spazio digitale dove cittadini e pubblica amministrazione possono incontrarsi con una comunicazione semplice, immediata e a doppio senso. Attraverso questo strumento, infatti, il Comune può informare i cittadini con comunicazioni istantanee attraverso il sistema di notifiche push - che si aggiunge a CastelNews, il canale già attivato via WhatsApp - e i cittadini possono interagire con il Comune condividendo direttamente dalla app notizie ed eventi via sms, WhatsApp e altri social network.“Il nuovo sito e l’attivazione della app Municipium - afferma Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore con delega a innovazione e semplificazione - avvicinano in maniera semplice e concreta l’amministrazione comunale ai cittadini. Il sito presenta in maniera chiara e funzionale tutti i servizi, fornisce informazioni utili sui diversi settori di interesse e valorizza la conoscenza del nostro territorio. La app, oltre a fornire le informazioni del sito ‘a portata di smartphone’, rappresenta uno strumento importante e sempre più necessario per comunicare con i cittadini in maniera diretta e in tempo reale, andando anche a rafforzare la positiva esperienza maturata negli anni con il servizio CastelNews su WhatsApp”.Con l’attivazione della App Municipium, inoltre, il Comune di Castelnuovo Berardenga entra a far parte della sua community e i cittadini, attraverso il sistema multi-Comune, potranno conoscere informazioni, news e punti di interesse anche di tutti gli altri Comuni che hanno già attivato la stessa App. Per maggiori informazioni sui servizi messi a disposizione dalla App Municipium, è possibile consultare il sito www.municipiumapp.it.