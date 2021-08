Dalla Villa di Geggiano prende il via un nuovo format dedicato ai giovani artisti e alla promozione del turismo culturale

Luoghi storici di pregio, cultura enogastronomica e opere musicali eseguite da giovani artisti insieme per una rassegna che dura tutto l’anno, indoor e outdoor

Prende il via dalla Villa di Geggiano, nel comune di Castelnuovo Berardenga, un nuovo format che unirà luoghi storici di valore, cultura enogastronomica e opere musicali eseguite da giovani artisti e che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà dare seguito ad altre iniziative per realizzare in futuro una rassegna destinata a durare tutto l’anno, indoor e outdoor.Il primo appuntamento è in programma martedì 31 agosto, a partire dalle ore 20, con “Orfeo Cantante in Villa – Evocazioni notturne di eroine, eroi, guerrieri e semidei”, che unirà cultura, musica e degustazioni di prodotti locali con ricavato a favore della Lilt, Lega per la lotta contro i tumori, impegnata nella prevenzione oncologica. La serata conta sul patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga.Il programma. La serata prenderà il via alle ore 20 con la visita alla Villa di Geggiano che ha ospitato, tra gli altri, i set cinematografici di “Io ballo da sola”, di Bernardo Bertolucci, e di “Al lupo al lupo”, di Carlo Verdone, oltre a numerosi personaggi illustri, fra cui Vittorio Alfieri, che provava le scene delle sue tragedie nel Teatro di Verzura costruito di fronte alla Villa. Seguirà un aperitivo e una cena-degustazione con specialità enogastronomiche del territorio servite nell’area adiacente la Villa, con vista su Siena, e uno spettacolo di teatro musicale che vedrà protagonisti allievi, ex allievi e docenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena. Insieme a loro, si esibirà una grande interprete del teatro d’opera italiano, il mezzosoprano Laura Polverelli, accompagnata dalle proiezioni architetturali di Paolo Miccichè, direttore artistico dell’evento.“L’iniziativa - spiega Andrea Boscu Bianchi Bandinelli, promotore della serata insieme ai figli e a Paolo Miccichè - è nata con il duplice obiettivo di favorire occasioni di lavoro per giovani artisti, affiancandoli a teste di serie affermate, e di promuovere la cultura italiana con il relativo indotto economico, elemento vitale per il turismo culturale. Quest’ultimo è, oltretutto, fondamentale per mantenere e far conoscere l’enorme patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro Paese. Un’impresa altrimenti impossibile senza raccogliere le risorse necessarie. L’evento del 31 agosto - aggiunge Andrea Boscu - non sarà solo un semplice spettacolo, ma il primo passo per realizzare una messa a reddito del patrimonio culturale italiano, unico al mondo, utilizzando le competenze musicali di giovani artisti che, usciti dai nostri Conservatori, devono iniziare un’attività remunerata se non vogliono perdere quanto acquisito in anni di studio finanziato da risorse pubbliche. Dopo il numero zero alla Villa di Geggiano - conclude Andrea Boscu - nascerà un’associazione dedicata a questo progetto, con l’obiettivo di iniziare un vero e proprio percorso operativo per la costruzione di una programmazione più vasta e composta da una serie di eventi sul territorio”.Informazioni. Il costo del biglietto singolo per l’intera serata è di 80 euro, mentre per le coppie il costo sarà di 70 euro e per gli studenti e i gruppi 60 euro a testa. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 327-0303074 oppure scrivere all’indirizzo mail orfeocantante@villadigeggiano.com. Per ulteriori informazioni sulla serata e sul progetto, è possibile visitare anche i siti https://visualclassics.eu/orfeo_cantante https://visualclassics.eu/format e seguire la Pagina Facebook Orfeo Cantante alla Villa di Geggiano.