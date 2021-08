Sabato 28 agosto festa della vendemmia sotto le stelle con ricavato devoluto alla raccolta fondi ''AiutiAMOcastelnuovo''

Appuntamento dalle 20 presso la Tenuta Tolaini in località Vallenuova

Alla Tenuta Tolaini, nel comune di Castelnuovo Berardenga, si festeggia la vendemmia sotto le stelle con “Tolaini Harvest Party”, evento che unirà musica, buon vino e solidarietà. L’appuntamento è in programma sabato 28 agosto, a partire dalle ore 20, presso la Tenuta in località Vallenuova, Strada Provinciale 9 di Pievasciata, 28, e il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi “AiutiAMOcastelnuovo”, lanciata lo scorso anno dalla Consulta comunale associazionismo e volontariato, con il supporto del Comune, per aiutare le famiglie in difficoltà nel far fronte all’emergenza sanitaria, sociale ed economica legata al Covid-19.La serata conta sul patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, sulla collaborazione de La Taverna della Berardenga, che curerà il catering, e sulla presenza del Dj Massimiliano Pecce per l’intrattenimento musicale.Info. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione e il rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. Per informazioni e prenotazioni dei tavoli, è possibile contattare i numeri 327-8616681 e 339-6483517 oppure scrivere all’indirizzo e-mail hospitality@tolaini.it