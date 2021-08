Castelnuovo: attivati 3 PUC, Progetti Utili alla collettività, per i beneficiari di reddito di cittadinanza

Previsto il coinvolgimento in manutenzioni di spazi pubblici, supporto alla sicurezza scolastica e alle attività culturali



Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha attivato tre PUC, Progetti Utili alla collettività, che coinvolgeranno i titolari di reddito di cittadinanza in attività di manutenzione degli spazi pubblici, supporto all’attività di vigilanza durante l’orario di entrata e uscita delle scuole dell’obbligo e affiancamento del personale impegnato nelle attività di luoghi culturali, quali Museo del Paesaggio, biblioteca comunale e Torre dell’orologio.



“L’iniziativa - spiega Martina Borgogni, assessore alle politiche sociali - prenderà il via nel mese di settembre e rappresenta un’occasione di inclusione sociale e inserimento lavorativo per i beneficiari del reddito di cittadinanza e un’opportunità di crescita e di valorizzazione per la collettività, chiamata a riappropriarsi del patrimonio pubblico affiancando le attività svolte dal Comune e da altri soggetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale e di tutela di beni e spazi pubblici.



I PUC. Nel rispetto della normativa nazionale sul reddito di cittadinanza, i PUC prevedono l’avvio di un percorso personalizzato di accompagnamento all’insediamento lavorativo e all’inclusione sociale che si concretizza con la sottoscrizione di un ‘Patto per il Lavoro’ presso il Centro per l’Impiego, oppure un ‘Patto per l’Inclusione Sociale’ presso gli uffici comunali competenti. Attraverso questi Patti, il beneficiario di reddito di cittadinanza è tenuto a rendersi disponibile per partecipare a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza chiamato, a sua volta, ad attivare i progetti PUC. Per quanto riguarda Castelnuovo Berardenga, il soggetto responsabile dei PUC attivati è la SDS, Società della Salute Senese.



I tre progetti attivati a Castelnuovo Berardenga. Il progetto “Manutenzione spazi pubblici” ha l’obiettivo di migliorare il decoro urbano di tutto il territorio comunale attraverso attività che rendano gli spazi verdi e urbani più accoglienti, ospitali e fruibili dalla comunità. Le persone impegnate nel progetto “Scuole sicure” andranno, invece, a supportare le attività di vigilanza durante l’orario di entrata e di uscita degli alunni dalle scuole dell’obbligo, con particolare attenzione per il plesso scolastico di Castelnuovo Berardenga. Il terzo progetto, “Guardiania luoghi pubblici”, prevede, infine, attività di supporto nell’apertura e chiusura di luoghi culturali presenti sul territorio, a partire da Museo del Paesaggio, biblioteca comunale e Torre dell’orologio, con un potenziamento della custodia e vigilanza, assistenza ai visitatori, accompagnamento nelle visite guidate e distribuzione di materiale informativo.