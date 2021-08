Alla Villa di Geggiano l’incontro fra luoghi storici, enogastronomia, cultura e musica

La serata “Orfeo Cantante in Villa” vuole essere il primo passo verso un nuovo format culturale e un nuovo spazio per i giovani artisti

Martedì 31 agosto la Villa di Geggiano ospiterà il primo appuntamento di un nuovo format che unirà luoghi storici di valore, cultura enogastronomica e opere musicali eseguite da giovani artisti e che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà dare seguito ad altre iniziative per realizzare in futuro una rassegna destinata a durare tutto l’anno, indoor e outdoor.L’appuntamento, intitolato “Orfeo Cantante in Villa - Evocazioni notturne di eroine, eroi, guerrieri e semidei”, unirà, dalle ore 20, cultura, musica e degustazioni di prodotti locali. Il ricavato della serata, promossa con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, sarà devoluto alla Lilt, Lega per la lotta contro i tumori, impegnata nella prevenzione oncologica.Il programma. La serata prenderà il via alle ore 20 con la visita alla Villa di Geggiano che ha ospitato, tra gli altri, i set dei film “Io ballo da sola”, di Bernardo Bertolucci, e “Al lupo al lupo”, di Carlo Verdone, oltre a numerosi personaggi illustri fra cui Vittorio Alfieri, che provava le scene delle sue tragedie nel Teatro di Verzura costruito di fronte alla Villa. Seguirà un aperitivo e una cena-degustazione con specialità eno-gastronomiche del territorio servite nell’area adiacente la Villa, con vista su Siena, e uno spettacolo di teatro musicale che vedrà protagonisti allievi, ex allievi e docenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena. Insieme a loro, si esibirà una grande interprete del teatro d’opera italiano, il mezzosoprano Laura Polverelli, accompagnata dalle proiezioni architetturali di Paolo Miccichè, direttore artistico dell’evento.Informazioni. Il costo del biglietto singolo per l’intera serata è di 80 euro, mentre per le coppie il costo sarà di 70 euro e per gli studenti e i gruppi 60 euro a testa. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 327-0303074 oppure scrivere all’indirizzo mail orfeocantante@villadigeggiano.com . Per ulteriori informazioni sulla serata e sul progetto, è possibile visitare anche i siti https://visualclassics.eu/orfeo_cantante https://visualclassics.eu/format e seguire la Pagina Facebook Orfeo Cantante alla Villa di Geggiano.