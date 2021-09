Castelnuovo: dal Piano di sviluppo rurale 100 mila euro per riqualificare il centro storico

La prossima settimana partono i lavori che interesseranno la centralissima via Garibaldi e vicolo dell’Arco

Migliorare la viabilità pedonale, abbattere le barriere architettoniche e restituire ai cittadini la fruibilità di uno spazio pubblico nel cuore di Castelnuovo Berardenga. Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione di alcune aree del centro storico della cittadina chiantigiana dove i lavori inizieranno la prossima settimana. Gli interventi interesseranno, in particolare, Vicolo dell’Arco e via Garibaldi, nel centro storico del capoluogo castelnovino, e prevedono la ripavimentazione, la realizzazione di una nuova rete idrica e la riqualificazione di un’importante area di accesso e collegamento del paese.Il costo dei lavori ammonta a oltre 100 mila euro e sarà quasi totalmente coperto dalle risorse del Programma di Sviluppo Rurale del FEASR 2014 – 2020. Il Gruppo di azione locale (Gal) di Siena, riconosciuto dalla Regione come uno dei sette gruppi operanti in Toscana, avvierà la fase operativa del metodo Leader che interesserà anche questi lavori a Castelnuovo Berardenga. Il metodo Leader, in particolare, punta a realizzare strategie integrate di sviluppo locale con una programmazione “dal basso” mirata a valorizzare il mondo rurale e le sue peculiarità.“Siamo soddisfatti - sottolinea il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - per l’avvio di questi nuovi lavori, che si inseriscono in un progetto di riqualificazione delle aree del centro storico avviato negli scorsi anni e in parte già concluso. L’attento percorso di progettazione e la costante ricerca di finanziamenti ci consente, oggi, di poter intervenire su un’area molto caratteristica e importante della nostra cittadina, restituendola più bella e fruibile a tutta la comunità”.Per ulteriori approfondimenti, i cittadini proprietari di immobili e ingressi nelle aree interessate dagli interventi possono richiedere informazioni all'architetto Fabiano Simi, scrivendo all’indirizzo mail fabiano.simi@comune.castelnuovo.si.it