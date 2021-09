Castelnuovo: al via il nuovo anno scolastico per circa 600 bambini e ragazzi

Gli auguri di buon anno scolastico del sindaco, Fabrizio Nepi, e dell’assessore all’istruzione, Annalisa Giovani

Suono della campanella per circa 600 bambini e ragazzi che oggi, mercoledì 15 settembre, sono tornati in aula e sui banchi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado sul territorio di Castelnuovo Berardenga. A tutti loro va l'augurio di buon anno scolastico da parte del sindaco, Fabrizio Nepi, e dell'assessora all'istruzione, Annalisa Giovani.“La scuola e i servizi rivolti ai nostri cittadini fin da piccoli - affermano Fabrizio Nepi e Annalisa Giovani, sindaco e assessore all’istruzione di Castelnuovo Berardenga - sono, da sempre, una priorità per questa amministrazione comunale, impegnata per garantire il diritto allo studio come elemento fondamentale per la crescita sociale e culturale di una comunità. Questo oggi è ancora più importante. L’anno scolastico che si apre rappresenta un nuovo inizio, non solo per la scuola, e sarà fondamentale l’impegno di tutti, alunni, insegnanti, personale docente e non docente e genitori per rispettare le regole anticontagio nell’accesso alle strutture e nello svolgimento delle attività didattiche. Da parte sua – aggiungono – il Comune garantirà i servizi di mensa e trasporto scolastico e sarà in contatto ogni giorno con le scuole, come lo è sempre stato, per tutelare e garantire il diritto allo studio per tutti in sicurezza”.