Castelnuovo: festa della Misericordia dedicata a volontariato e lotta al Covid-19

Animazione, musica, dibattito e socialità sabato 25 e domenica 26 settembre

Misericordia in festa a Castelnuovo Berardenga da venerdì 24 a domenica 26 settembre, con tre giornate dedicate al volontariato e a temi di attualità. La manifestazione è organizzata come ogni anno dalla Confraternita di Misericordia, in onore del patrono S. Pio da Pietrelcina, con il patrocinio del Comune castelnovino e nel rispetto delle norme anti Covid-19.Il programma della tre giorni. La festa sociale della Misericordia si aprirà venerdì 24 settembre, alle ore 17, in Piazza Marconi con il dibattito “Riflessioni sul Coronavirus: dall’immane tragedia che ha determinato agli insegnamenti che noi esseri umani dovremmo aver recepito”, coordinato da Filippo Giannettoni, presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. Dopo i saluti di Valerio Scali, Governatore della Misericordia di Castelnuovo Berardenga, e del sindaco, Fabrizio Nepi, l’iniziativa entrerà nel vivo con alcuni interventi ed esperienze dirette di gestione dell’emergenza sanitaria su fronti diversi, con la presenza di Emma Ceriale, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Azienda Usl Toscana Sud Est; Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana; Alessandra Monnecchi, direttore dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Virginia Borgheri” che gestisce anche la RSA “Villa Chigi” di Castelnuovo Berardenga, e Luca Pianigiani, direttore UOC Psicologia, Azienda Usl Toscana Sud Est area senese.Sabato 25 settembre la festa della Misericordia castelnovina riprenderà alle ore 10.30 alla RSA “Villa Chigi” con la Santa Messa per gli ospiti della struttura insieme ai volontari della Misericordia, mentre alle ore 15.30 Piazza Marconi ospiterà la banda cittadina con le Majorettes della Bulletta e la performance di danza sportiva “Se mi aiuti ballo anch’io” con il gruppo musicale “Vari ed Eventuali”, promossa da Unione Ciechi e Ipovedenti Siena. Nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 settembre, presso la sede della Misericordia, in Piazza Marconi, sarà possibile aderire all’iniziativa “Donati un fiore”.Domenica 26 settembre la festa sociale della Misericordia di Castelnuovo Berardenga inizierà alle ore 11 in Piazza Marconi con il ricevimento delle autorità e delle Consorelle della Misericordia, seguito, alle ore 11.30, dalla Santa Messa in onore di San Pio da Pietrelcina e dal pranzo sociale. Per partecipare, è richiesta la prenotazione al numero 328-0579769.