Castelnuovo: sport per tutti nei nuovi impianti ''Artemio Franchi''

Pomeriggio di festa aperto dall’amichevole fra GSD Berardenga e Acn Siena, prima di lasciare spazio ad altri sport

Sport per tutti ieri, giovedì 23 settembre, a Castelnuovo Berardenga, dove sono stati presentati gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi “Artemio Franchi”. Ad aprire il pomeriggio di festa è stata l’amichevole fra il GSD Berardenga e una rappresentativa dell’Acn Siena composta da giocatori della prima squadra e della Primavera, prima di lasciare spazio alle altre discipline sportive delle associazioni castelnovine. Il match, terminato con la vittoria della formazione ospite, ha ricordato la partita fra la squadra locale e il Siena che nel 1984 inaugurò il campo sportivo di Castelnuovo Berardenga, primo Comune in Italia a intitolare un impianto sportivo ad Artemio Franchi, dirigente sportivo scomparso nell’agosto 1983. Al termine della sfida, inoltre, i giocatori ospiti sono rimasti in campo per un terzo tempo che li ha visti impegnati contro una rappresentativa dell’Associazione Le Bollicine.All’evento hanno partecipato e portato un saluto, oltre alle autorità locali, anche Alberto Gilardino e Giorgio Perinetti, rispettivamente, allenatore e direttore sportivo dell’Acn Siena; Maurizio Madioni, presidente provinciale della Figc di Siena, e Matteo Betti, campione paralimpico senese che ha raccontato la sua recente esperienza alle Paralimpiadi di Tokyo. Un saluto a distanza è arrivato anche da Francesco Franchi, figlio di Artemio Franchi. Presente all’evento, inoltre, Katy Cherubini, presidente del GSD Berardenga, insieme a tutto lo staff della società castelnovina, che ha realizzato negli ultimi mesi interventi di manutenzione degli impianti con risorse proprie andando a rafforzare i lavori sostenuti dall’amministrazione comunale.Questi ultimi, in particolare, hanno portato alla realizzazione di un nuovo campo di calcio a 5, di un locale polivalente a disposizione per discipline diverse e di nuovo cancello. Nell’ambito di questi interventi, sono stati sistemati anche la viabilità interna e l’impianto ausiliario adiacente il campo da calcio principale, con abbattimento delle barriere architettoniche. La serata si è chiusa con la presentazione delle squadre delle associazioni castelnovine impegnate nelle discipline del calcio e della pallavolo, maschile e femminile. Alla presentazione ha partecipato anche Antonio Caccioppoli, presidente del GSD Quercegrossa, che promuove tennis, corsi di ginnastica e fitness, pilates e karate nella frazione castelnovina.