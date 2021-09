Castelnuovo: giovedì torna a riunirsi il Consiglio comunale

Seduta convocata alle 16.30 nell’auditorium di Villa Chigi, nel rispetto delle norme anti Covid

Giovedì 30 settembre torna a riunirsi il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 16.30 nell’Auditorium di Villa Chigi, in presenza e nel rispetto delle norme anti Covid-19.L’ordine del giorno vede tra i punti principali il bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2020, alcune variazioni al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, le modifiche statutarie e allo schema di patto parasociale fra soci pubblici per Terre di Siena Lab. I consiglieri comunali, inoltre, saranno chiamati a discutere due ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo Berardenga” dedicati all’attivazione di percorsi umanitari in favore della popolazione afgana e all’abolizione della tampon tax.