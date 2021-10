Castelnuovo: nuove risorse per interventi su viabilità e impianti sportivi

Approvate in Consiglio comunale variazioni al bilancio di previsione e al programma delle opere pubbliche

Il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, riunito ieri, giovedì 30 settembre nell’auditorium di Villa Chigi, ha dato il via libera, a maggioranza, ad alcune variazioni al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 per interventi sul territorio e al bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2020.Nel corso della seduta, inoltre, sono state approvate la mozione presentata dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo Berardenga” sulla riduzione della tampon tax, con voto unanime, e la mozione presentata dallo stesso gruppo consiliare sull’attivazione di percorsi umanitari in favore della popolazione afgana, con approvazione a maggioranza.La variazione al bilancio di previsione 2021 ammonta a circa 40 mila euro e riguarda il progetto presentato nelle scorse settimane dal Comune castelnovino per aderire al bando ‘Cultura’ del Mibact. L’iniziativa è finalizzata al miglioramento dell’offerta culturale del Museo del Paesaggio e del Teatro comunale ‘Vittorio Alfieri’ con l’acquisto di un nuovo proiettore per il teatro, di un palco per gli eventi estivi e di materiali e strumenti per completare l’allestimento del primo piano del Museo del Paesaggio. La variazione relativa al programma triennale delle opere pubbliche, invece, ammonta a circa 90 mila euro. Le risorse andranno a sostenere interventi sulla viabilità, con nuove asfaltature fra Vagliagli e il bivio di Petroio in direzione di Quercegrossa, e sugli impianti sportivi, con opere di manutenzione sulla palestra e il campo in sintetico a Casetta. Una parte delle nuove risorse stanziate, inoltre, andrà a finanziare la nuova illuminazione in Vicolo dell'Arco, dove è attualmente in corso l’intervento per una nuova pavimentazione e una nuova rete idrica.Le mozioni. La mozione sulla tampon tax, approvata all’unanimità, punta a stimolare una riflessione delle istituzioni a livello nazionale sull’immediata riduzione dell’aliquota per i prodotti igienico-sanitari femminili, attualmente al 22 per cento, per arrivare, poi, alla totale detassazione dei beni essenziali alla salute e all’igiene femminile. Il documento, inoltre, invita la Regione Toscana ad adottare iniziative a supporto delle fasce più deboli nell’acquisto di prodotti sanitari e igienici femminili. La mozione dedicata alla situazione in Afganistan, approvata a maggioranza, impegna, invece, l’amministrazione comunale a offrire la propria disponibilità a collaborare con il Governo per garantire percorsi di integrazione in favore dei collaboratori afgani e delle loro famiglie attraverso i servizi sociali comunali e le associazioni di volontariato del territorio. Il testo, inoltre, impegna il Comune a valutare l’intitolazione di uno spazio o di un bene pubblico situati nel territorio castelnovino in memoria di Gino Strada, fondatore di Emergency recentemente scomparso.Altri punti. Il consiglio comunale ha dato il via libera anche alle modifiche statutarie e allo schema di patto parasociale fra soci pubblici per Terre di Siena Lab.