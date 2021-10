Castelnuovo, al Museo del Paesaggio appuntamento per bambini con la F@MU, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 10 ottobre lettura ad alta voce del libro “Il sogno di Matteo” e laboratorio artistico

Domenica 10 ottobre il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga celebra la F@MU, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. L’appuntamento è in programma alle ore 10.30 con una lettura ad alta voce del libro per bambini “Il sogno di Matteo” di Leo Lionni, in collaborazione con il Circolo LaAV Crete Senesi, seguita da un laboratorio artistico. L’iniziativa è rivolta a bambini da 3 a 6 anni con le loro famiglie.Informazioni. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con posti limitati e obbligo di prenotazione. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 0577-351337 e 340-5163211 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica museo@comune.castelnuovo.si.it