Castelnuovo: da venerdì riapre il ponte sulla Scheggiolla, a Ponte a Bozzone

Conclusi i lavori di rifacimento per sottoservizi e carreggiata, in attesa dell’asfaltatura definitiva

A Ponte a Bozzone, frazione di Castelnuovo Berardenga, si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di rifacimento dei sottoservizi e della carreggiata presso il ponte sul torrente Scheggiolla, chiuso dallo scorso giugno. La viabilità veicolare e pedonale sarà riaperta nei due sensi di marcia dal pomeriggio di domani, venerdì 8 ottobre, in attesa dell’asfaltatura definitiva prevista nelle prossime settimane. L’intervento ha portato al rifacimento della rete idrica e gas e delle fognature bianche e nere e alla ricostruzione della carreggiata con una superficie in misto cementato, con un investimento complessivo di circa 60 mila euro con risorse proprie del Comune.“L'amministrazione comunale - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - è intervenuta sul tratto viario che attraversa il centro abitato di Ponte a Bozzone per risolvere il cedimento stradale che si era verificato alcuni mesi fa. I lavori, infatti, hanno consentito di ripristinare il collettore fognario per la condotta delle acque bianche meteoriche la cui rottura aveva provocato, nei mesi scorsi, un profondo cedimento vicino al ponte sul torrente Scheggiolla e la conseguente riduzione del traffico per motivi di sicurezza. L’intervento sui sottoservizi è stato realizzato in collaborazione con Centria e Acquedotto del Fiora, che ringrazio”.“L’attenzione per tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni - aggiunge il primo cittadino - continua senza sosta e su più fronti e ieri è stato approvato in via definitiva anche il progetto per la riqualificazione degli impianti sportivi di Geggiano, che sarà presentato alla Regione Toscana nell’ambito del bando ‘Sport’ per accedere ai finanziamenti previsti”.