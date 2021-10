''Puliamo il mondo'': tappa a Quercegrossa con i bambini della scuola ''I. Calvino''

Questa mattina laboratorio sulla raccolta differenziata ed ecopasseggiata per pulire la zona intorno alla scuola

Un laboratorio ludico-didattico sulla raccolta differenziata e un’ecopasseggiata intorno alla scuola per raccogliere i rifiuti. E’ questa la duplice iniziativa che questa mattina, venerdì 8 ottobre, ha coinvolto la classe quinta della scuola primaria “Italo Calvino” di Quercegrossa e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga per rinnovare l’adesione del Comune castelnovino a ‘Puliamo il Mondo’, l’iniziativa di volontariato ambientale organizzata in tutta Italia da Legambiente.Il laboratorio sulla raccolta differenziata è stato organizzato e gestito dall’Associazione Arancia Blu, mentre la passeggiata con raccolta dei rifiuti è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’APS Camminando a Quercegrossa.