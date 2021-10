Castelnuovo, giovedì taglio del nastro per i lavori alla scuola primaria a Pianella

Inaugurazione alle 14.30, in forma ridotta, per presentare gli interventi di riqualificazione realizzati in estate

Saranno inaugurati giovedì 14 ottobre i lavori di riqualificazione realizzati nella scuola primaria “Gianni Rodari” di Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è alle ore 14.30 e si svolgerà in forma ridotta, nel rispetto delle norme anti Covid-19, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale, alunni, insegnanti e personale scolastico.Gli interventi di riqualificazione, realizzati nei mesi estivi e conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico per consentire il regolare rientro in aula, hanno portato alla realizzazione di una nuova pavimentazione e di nuove pareti interne, all’installazione di una nuova caldaia e all’ammodernamento degli impianti elettrici, idraulici e termici, oltre all’adeguamento della struttura alle normative antincendio vigenti e al potenziamento dell’efficientamento energetico. I lavori hanno contato su un investimento complessivo di circa 340 mila euro, di cui 120 mila euro di risorse proprie del Comune e 220 mila euro di contributi ministeriali.