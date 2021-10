Castelnuovo Berardenga: passeggiate e visite guidate per riscoprire il Chianti fra storia e natura

Previsti tre appuntamenti, che prenderanno il via sabato 16 ottobre dalla Villa di Monaciano

Si intitolano “Chianti tra storia e natura” i tre appuntamenti che uniranno la riscoperta del paesaggio chiantigiano e del patrimonio storico e artistico di Castelnuovo Berardenga con passeggiate e visite guidate. La prima tappa è in programma sabato 16 ottobre e sarà dedicata alla Villa di Monaciano, con ritrovo alle ore 9 presso il parcheggio della Tenuta Monaciano per un trekking ad anello di circa 8,5 km seguito dalla visita guidata alla Villa. Al termine della visita è prevista una degustazione facoltativa dei prodotti della Tenuta di Monaciano.Gli altri appuntamenti con “Chianti tra storia e natura” sono in programma sabato 23 ottobre, con la visita guidata a Villa Brandi e alla Villa di Geggiano, e sabato 30 ottobre con una passeggiata intorno alla Certosa di Pontignano seguita dalla visita guidata della struttura.Informazioni. I tre appuntamenti sono promossi da Comune di Castelnuovo Berardenga e Museo del Paesaggio. Le passeggiate e le visite guidate sono gratuite e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione al numero 0577-351337, via WhatsApp al numero 340-5163211 oppure all’indirizzo di posta elettronica museo@comune.castelnuovo.si.it