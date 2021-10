Castelnuovo: a Pianella una scuola più moderna, efficiente e sostenibile

Giovedì 14 ottobre inaugurati i lavori di riqualificazione insieme ad alunni e insegnanti

Taglio del nastro ieri, giovedì 14 ottobre, per i lavori di riqualificazione realizzati nella scuola primaria “Gianni Rodari” di Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Gli interventi hanno reso la scuola più accogliente e moderna, con soddisfazione ed entusiasmo da parte di alunni e insegnanti che hanno organizzato una festa, in forma ridotta nel rispetto delle norme anti Covid-19, per salutare l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi e arredi.L’appuntamento ha visto la presenza, fra gli altri, del sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, insieme all’assessore all’istruzione, Annalisa Giovani, e agli altri componenti della giunta comunale; del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G. Papini” di Castelnuovo Berardenga, Maria Antonia Manetta, dei tecnici comunali e delle ditte impegnate nei lavori di riqualificazione della scuola.“Investire nella scuola – ha detto Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga – è la migliore garanzia per il nostro futuro. Gli interventi di riqualificazione e ammodernamento nella scuola primaria di Pianella sono stati portati avanti nei mesi estivi e conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico per consentire la regolare ripartenza delle attività didattiche. Con un investimento di circa 340 mila euro, di cui 120 mila euro di risorse proprie del Comune e 220 mila euro di contributi ministeriali, sono stati realizzati una nuova pavimentazione, nuove pareti interne, l’installazione di una nuova caldaia, l’ammodernamento degli impianti elettrici, idraulici e termici, l’adeguamento della struttura alle normative antincendio vigenti e il potenziamento dell’efficientamento energetico della scuola. Prossimamente sono previsti interventi anche nell’area esterna della scuola di Pianella e stiamo portando avanti altri progetti sul fronte dell’edilizia scolastica su tutto il territorio”.“La scuola primaria di Pianella – ha aggiunto Annalisa Giovani, assessore all’istruzione di Castelnuovo Berardenga – si presenta oggi con ambienti più moderni e accoglienti e con nuovi arredi e attrezzature che miglioreranno le attività didattiche. I nuovi spazi segnano anche una ripartenza importante per la didattica in presenza e l’apprendimento stando insieme. Elementi importanti per la scuola, che rappresenta la crescita dei bambini all’interno di una comunità”.La ripresa delle attività scolastiche in una scuola rinnovata e resa più accogliente e funzionale è stata sottolineata anche da Maria Antonia Manetta, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G. Papini” di Castelnuovo Berardenga, che ha ringraziato il Comune e tutti i soggetti coinvolti per aver svolto i lavori nei mesi estivi consentendo la regolare ripresa dell’anno scolastico.