Erogati i primi prestiti del Microcredito di Solidarietà che vedono come garante il Comune di Castelnuovo Berardenga

Le risorse ammontano a 21 mila euro e fanno parte dell’iniziativa a sostegno di famiglie e imprese del territorio

Ammontano a 21 mila euro i prestiti erogati nei primi nove mesi del 2021 dal Microcredito di Solidarietà nell’ambito della convenzione sottoscritta lo scorso dicembre con il Comune di Castelnuovo Berardenga, attraverso la quale l’amministrazione comunale si fa garante di risorse erogate a imprese con domicilio fiscale sul proprio territorio, residenti con attività imprenditoriali fuori dal comune e nuclei familiari in difficoltà. L’iniziativa ha portato l’amministrazione comunale castelnovina a stanziare un fondo di garanzia pari a 200 mila euro.“La convenzione con il Microcredito di Solidarietà – afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi – rafforza il sostegno sociale ed economico del Comune a favore di famiglie e imprese del territorio colpite dall’emergenza sanitaria, dando loro nuove opportunità per affrontare il difficile momento attuale legato alla pandemia. L’atto, in particolare, è rivolto a famiglie, attività in difficoltà a seguito del Covid-19 e nuove realtà imprenditoriali residenti e presenti sul nostro territorio che in questo momento non riescono ad accedere al credito bancario o finanziario. Grazie al ruolo del nostro Comune come garante di eventuali insolvenze per i prestiti erogati, la convenzione consente un iter più semplice e un accesso più rapido alle risorse per risolvere difficoltà familiari, aprire nuove attività o fare nuovi investimenti, nel caso di attività già esistenti. Ringrazio ancora una volta il Microcredito di Solidarietà – aggiunge Nepi – per la collaborazione e la sensibilità mostrata verso le realtà più colpite dalle difficoltà legate alla pandemia, permettendoci di rafforzare le iniziative socioeconomiche intraprese fin dall’inizio dell’emergenza a supporto delle fasce più deboli”.“Il risultato di questi primi mesi è un segnale importante per tutti i residenti e i domiciliati nel Comune di Castelnuovo Berardenga – commenta il presidente di Microcredito di Solidarietà, Vittorio Stelo – ed è frutto della stretta collaborazione che lega da tempo il Microcredito di Solidarietà al Comune. Vogliamo continuare a impegnarci in questo percorso di supporto al territorio, così utile per le fasce più deboli della società, soprattutto in un momento di forti difficoltà rese più acute dall’emergenza sanitaria ancora in corso e dalla precaria situazione economica e sociale con prospettive non proprio rassicuranti”.